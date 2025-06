Intelligenza artificiale nella PA | il 57% dei dipendenti già coinvolto ma il 20% teme sorveglianza e perdita di posti Dati formazione privacy e futuro del lavoro pubblico

L'intelligenza artificiale sta rivoluzionando la Pubblica Amministrazione, coinvolgendo già più della metà dei dipendenti. Tuttavia, il progresso non è privo di timori: il 20% teme sorveglianza e perdita di posti di lavoro. Tra dati, formazione e privacy, il futuro del lavoro pubblico si ridisegna sotto i nostri occhi. Come affrontare questa trasformazione in modo equo e sostenibile? Scopriamolo insieme.

Intelligenza artificiale nella PA: il 57% dei dipendenti già coinvolto, ma il 20% teme sorveglianza e perdita di posti. Dati, formazione, privacy e futuro del lavoro pubblico; Cresce l’uso dell'IA, anche per accelerare sulla sostenibilità, mancano competenze e approccio etico; Team poco coinvolti? Ecco che cosa devono fare i manager.

Ai: coinvolge 57% dei dipendenti pubblici, il 12% rischia la sostituzione - L'intelligenza artificiale coinvolge gia' oggi il 57% dei dipendenti pubblici italiani. Scrive ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com

