Intel 18A tutti i dettagli Finalmente un po’ di concorrenza per TSMC

Intel svela i dettagli del suo rivoluzionario processo di produzione 18A, una tecnologia da 1.8 nanometri che promette un incremento delle prestazioni del 25% rispetto ai nodi attuali. Con questa innovazione, l’azienda si fa strada tra le sfide della concorrenza e apre nuove frontiere nell’efficienza energetica. Un passo audace che potrebbe cambiare il volto dell’industria dei chip: scopriamo insieme come Intel intende conquistare il futuro.

Intel ha pubblicato un documento sul suo processo di fabbricazione 18A, 1.8 nanometri: arriva tra qualche mese e promette prestazioni del 25% superiore al nodo attuale. Se si punta invece sull'efficienza il risparmio di energia è super..

