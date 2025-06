Insulti no vax a primario morto di cancro lo sdegno dei medici

La tragica scomparsa di Gabriele Molteni, giovane primario di Bologna, ha suscitato dolore e sgomento tra colleghi e pazienti. Tuttavia, sui social si sono scatenate anche ingiuste polemiche da parte di alcuni no vax, che hanno offensivamente criticato la sua morte per il cancro. Un episodio che evidenzia quanto sia ancora complesso e divisivo il dibattito sulla salute pubblica e il rispetto umano. È fondamentale promuovere empatia e chiarezza in ogni discussione.

(Adnkronos) – "Gabriele Molteni, primario di Otorinolaringoiatria e Audiologia al Policlinico Sant'Orsola di Bologna, è morto a 45 anni a causa di un tumore. Ma mentre in tanti piangevano la sua prematura dipartita, l'uomo da poco deceduto è stato vittima di insulti e frasi denigratorie sui social da parte dei no vax a causa delle

