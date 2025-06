Insieme da mesi e per fortuna Giacomo Buttaroni non fa parte del mondo dello spettacolo | frecciatina del fratello di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio?

In un susseguirsi di notizie e rumors, il mondo dello spettacolo si appassiona alle vicende di Anna Tatangelo e dei suoi cari. Recentemente, una frecciatina del fratello di Anna, Giuseppe, ha acceso nuovi interrogativi sulla paternità del secondo figlio della cantante. Tra gossip e indiscrezioni, l’attenzione si concentra su Giacomo Buttaroni, escluso però dal mondo dello spettacolo. Ma cosa c’è realmente dietro questa storia? Scopriamolo insieme.

“Oggi sei tu la mia scelta di libertà “: così, lo scorso 18 giugno, Anna Tatangelo ha annunciato di essere incinta e di aspettare il secondo figlio. Un post in cui non è stato ancora rivelato il sesso del nascituro, ma che ha aperto qualche dibattito su chi possa essere il padre del bambino. L’indiziato principale era l’ex calciatore Giacomo Buttaroni. A ufficializzare la relazione ci ha pensato Giuseppe, il fratello di Anna Tatangelo. “ Giacomo e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici”: ha raccontato a DiPiù. E poi ha aggiunto una frase enigmatica, quasi una frecciata all’ex della sorella, Gigi D’Alessio: “Giacomo è un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Insieme da mesi e per fortuna Giacomo Buttaroni non fa parte del mondo dello spettacolo”: frecciatina del fratello di Anna Tatangelo a Gigi D’Alessio?

