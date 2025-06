Inps in rete arriva il questionario per capire quali sussidi ti spettano

Inps in Rete arriva il questionario online per scoprire a quali sussidi hai diritto. Un’iniziativa innovativa, frutto di una collaborazione tra INPS, ANCI, Caritas, Sant’Egidio e Croce Rossa, pensata per aiutare chi si trova in difficoltà. Questo strumento gratuito e anonimo ti guida attraverso cinque aree tematiche, con l’obiettivo di rendere più accessibili i tuoi diritti e sostenerti meglio nei momenti di bisogno. Lo scopo è di...

Dal 24 giugno 2025 l’Inps ha messo online “Inps in rete”, un questionario digitale pensato per fare luce sui diritti inespressi e non noti di chi si trova in difficoltà economica o sociale. Si tratta del frutto di un’inedita alleanza con ANCI, Caritas Italiana, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa. Lo strumento è completamente gratuito e anonimo e si propone di essere una guida per l’utente attraverso cinque aree tematiche. Lo scopo è di restituire indicazioni su 23 prestazioni di cui potrebbe essere beneficiario: dall’Assegno di Inclusione alla Naspi. L’obiettivo dichiarato è quindi quello di superare le barriere digitali e favorire l’accesso al welfare nazionale da parte delle fasce più vulnerabili. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Inps in rete, arriva il questionario per capire quali sussidi ti spettano

