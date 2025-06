Infortuni Inter nuovo stop muscolare per Hakan Calhanoglu | il comunicato

In un momento di grande incertezza, l’Inter deve fare i conti con un nuovo stop muscolare per Hakan Calhanoglu, che mette in dubbio il suo contributo nel presente e nel futuro ormai incerto del club. Mentre la squadra lotta per mantenere la lucidità, il comunicato ufficiale descrive un recupero complesso e prolungato. Anzi, le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista turco potrà tornare in campo al più presto.

Infortuni Inter, nuovo stop per Hakan Calhanoglu, che si ferma per un guaio muscolare. Il comunicato dell’Inter sull’entità dell’infortunio. Mentre il futuro di Hakan Calhanoglu è ancora tutto da definire, il presente appare assai burrascoso. Infortunatosi nel ritiro della Turchia, il centrocampista dell’ Inter non ha ancora disputato un minuto nel Mondiale per Club e i tempi di recupero sembrano piuttosto lunghi. Anzi, nell’allenamento di ieri l’ex Milan ha avvertito di nuovo dolore alla gamba destra e si è fermato precauzionalmente. La risonanza magnetica svolta subito dopo non ha dato esiti positivi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortuni Inter, nuovo stop muscolare per Hakan Calhanoglu: il comunicato

In questa notizia si parla di: inter - hakan - calhanoglu - stop

Calciomercato Inter, Hakan Calhanoglu potrebbe accasarsi al Galatasaray - L'orizzonte di Hakan Calhanoglu potrebbe presto cambiare rotta: dopo aver lasciato un'impronta indelebile con l'Inter, il centrocampista turco sta valutando un ritorno in patria, vestendo i colori del Galatasaray.

Cattelan e Caressa tornano sulla finale di Champions persa 5-0 Nel focus, un calcio di punizione battuto da Hakan Calhanoglu: "Mi sono innervosito in telecronaca..." #Inter #Calhanoglu #Caressa #Cattelan Vai su Facebook

Inter, nuovo stop per Calhanoglu: salterà anche gli eventuali ottavi; Calhanoglu, altro stop: risentimento al soleo, rischia di star fermo un mese; Calhanoglu infortunato con la Turchia: come sta il giocatore dell'Inter e quante partite può saltare.

Inter, infortunio per Calhanoglu: salta il River Plate. Le condizioni di salute - Christian Chivu dovrà fare a meno del suo centrocampista per l'ultima decisiva partita del girone del Mondiale per Club ... corrieredellosport.it scrive

Addio Calhanoglu, il nuovo aggiornamento preoccupa i tifosi: l’Inter si tutela - Arrivano interessanti novità sul giocatore della Turchia. Lo riporta spaziointer.it