Indossa la maglia di Barbie Brigate Rosse poi si pente Agnese Tumicelli travolta dalle polemiche | via da tutti gli incarichi all’Università di Trento

Una vicenda che ha scosso il mondo universitario e non solo, quella di Agnese Tumicelli, la giovane studentessa trentina coinvolta in un acceso dibattito sui social. Le sue immagini, che richiamavano simboli controversi, hanno alimentato polemiche e richiesto un provvedimento immediato: le dimissioni da tutti gli incarichi universitari. Ma cosa si nasconde dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme, analizzando le sfumature di un caso che continua a divampare sui media.

Si è dimessa da ogni incarico negli organi universitari di Trento Agnese Tumicelli, 21 anni, dopo la polemica scoppiata per le foto pubblicate sul suo profilo Instagram. Era stato il deputato di Fratelli d'Italia Alessandro Urzì a scatenare per primo la polemica sulle immagini della studentessa che richiamavano alle Brigate Rosse e all'omicidio di Aldo Moro. In una foto, Tumicelli indossava una t-shirt di «Barbie Brigate Rosse». In un'altra si fingeva morta in un bagagliaio di una Renault 4, la stessa auto in cui era stato ritrovato il cadavere dell'allora presidente della Democrazia cristiana.