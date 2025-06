Individual Basket workout | in Valtellina ci si allena come i campioni d' Italia

Valtellina si prepara a vivere un'esperienza unica nel mondo del basket: l'Individual Basket Workout, un'innovativa iniziativa ideata dall’Assistant Coach della Virtus Bologna, Matteo Cassinerio. Dal cuore di Sondrio, questa iniziativa porta gli allenamenti dei campioni d’Italia tra le montagne, offrendo ai giovani talenti locali un'opportunità senza precedenti di perfezionarsi e sognare in grande. Un passo importante per elevare la pallacanestro nella nostra provincia!

Si sta svolgendo in questi giorni presso il PalaScieghi-Pini di via Aldo Moro a Sondrio, un progetto di pallacanestro del tutto innovativo per la nostra provincia. Si tratta di Individual Basketball Workout, un'idea nata dall'Assistant Coach della Virtus Bologna, Matteo Cassinerio, tiranese di.

