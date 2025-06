Incredibile Sinner | accende un fiammifero col suo servizio!

Immaginate un momento di pura magia sportiva: Jannik Sinner, con il suo servizio impeccabile, accende un fiammifero conficcato nel campo di Wimbledon, sorprendendo e incantando gli appassionati di tennis di tutto il mondo. Questo video straordinario, condiviso dall’ATP in collaborazione con il numero 1 del mondo, dimostra come talento e innovazione possano trasformare anche l’evento più tradizionale in qualcosa di incredibile. Un episodio che rimarrà certamente nella storia dello sport.

Dai prati di Wimbledon un video sorprendente: Jannik Sinner riesce col suo servizio ad accendere un fiammifero conficcato nel campo. Il reel è stato pubblicato su Instagram dall'Atp in collaborazione col numero 1 del mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Incredibile Sinner: accende un fiammifero col suo servizio!

