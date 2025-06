Incontro Trump-Zelensky è svolta | Patriots all’Ucraina Putin? Sta sbagliando

un vero e proprio crocevia di strategie e alleanze, dove ogni parola e gestualità può cambiare le sorti di un conflitto. In un contesto internazionale già carico di tensioni, il colloquio tra Trump e Zelensky ha aperto nuovi spiragli e sollevato interrogativi cruciali sulla direzione futura dell’Ucraina e della sicurezza globale. Un incontro che potrebbe segnare una svolta decisiva, lasciando il mondo a chiedersi: chi sta realmente sbagliando?

All’ Aja, mentre le bandiere dei Paesi membri sventolavano in un rituale ormai stanco, si è consumato uno degli incontri più attesi – e potenzialmente dirompenti – del vertice NATO: il faccia a faccia tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. Cinquanta minuti di colloquio, un tempo lungo per la diplomazia, che hanno svelato più di quanto i comunicati ufficiali lascino intendere. Non si è trattato solo di una conversazione tra due leader, ma dell’incrocio tra due visioni del mondo, due retoriche, due strategie comunicative radicalmente opposte. E, soprattutto, tra due concezioni inconciliabili della guerra in Ucraina e della pace da raggiungere. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it