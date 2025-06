Incontro Napoli-Psv per Lang per la chiusura ballano 5milioni

Napoli e PSV si sfidano nel confronto decisivo per il trasferimento di Lang, con una differenza di 5 milioni che potrebbe fare la differenza. Oggi, le due società sono tornate a confrontarsi in un incontro chiave per definire i dettagli dell’affare. La tensione cresce e l’attesa aumenta: sarà questa la volta buona per chiudere l’accordo e regalare a Spalletti un rinforzo di qualità ?

Incontro oggi tra il Napoli e gli olandesi per cercare l’accordo. Continuano i contatti tra gli olandesi del PSV e la dirigenza partenopea per trovare . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Incontro Napoli-Psv per Lang, per la chiusura ballano 5milioni

In questa notizia si parla di: incontro - napoli - lang - chiusura

David Juventus, il Napoli fa sul serio! Confermato l’incontro con gli agenti: ecco il piano del club di De Laurentiis. Cosa filtra - Il Napoli intensifica la sua strategia sul mercato con l'obiettivo di assicurarsi Jonathan David. Secondo quanto riportato da Sky Sport, gli agenti del calciatore hanno già incontrato il club partenopeo, segnando un passo decisivo nella corsa.

Lang-Napoli, trattativa in chiusura: le ultime dopo l’ultimo incontro tra le parti Vai su X

"Noa Lang è nella rosa dei candidati per il ruolo di ala insieme a Dan Ndoye e Jadon Sancho. Grealish non è in lista" https://www.ilnapolista.it/2025/06/napoli-grealish-non-arrivera-incontro-col-psv-in-settimana-per-noa-lang-fabrizio-romano/ Vai su Facebook

Fabrizio Romano Napoli - Noa Lang:Oggi incontro tra i club; Lang-Napoli, trattativa in chiusura: le ultime dopo l’ultimo incontro tra le parti; MERCATO | Morata dice Sì al Como! ?? Incontro del Napoli per Lang.

Nunez-Napoli, agente atteso a Milano: prospettive più incoraggianti per la chiusura - Ormai è Darwin Nunez l'obiettivo principale del Napoli per l'attacco e, secondo quanto riferito da Sportmediaset, è atteso un incontro con il suo agente a Milano. Segnala msn.com

Ultim’ora, incontro Napoli-PSV per Lang: la situazione e la riposta del calciatore - Arrivano importanti aggiornamenti in merito alla trattativa tra il Napoli ed il PSV di Eindhoven per Noa Lang. informazione.it scrive