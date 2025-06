Incontro con l’agente di Nunez la trattativa per l’attaccante procede spedita

Le negoziazioni tra Napoli e Liverpool per Darwin Nunez si intensificano, segnando un momento decisivo nel mercato estivo. Dopo un incontro cruciale con l’agente dell’attaccante uruguaiano, le trattative avanzano a ritmo serrato, alimentando speranze e aspettative. Mentre le parti cercano di definire i dettagli, il futuro di Nunez si fa sempre più incerto. Restate sintonizzati per aggiornamenti esclusivi su questa calda operazione di mercato.

Le trattative per portare l'uruguaiano al Napoli sempre più intense. Proseguono serrate le trattative per il possibile passaggio dell'attaccante Darwin Nunez dal Napoli al Liverpool.

