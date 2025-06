Incidenti stradali | 35enne muore in scontro auto-scooter a Roma caccia al pirata

Un tragico incidente a Roma scuote la città: un uomo di 35 anni ha perso la vita in uno scontro tra auto e scooter, scatenando la caccia al pirata. La Polizia locale intervenuta nella notte all’incrocio tra viale Kant e via Adriano Fiori sta già indagando per chiarire le dinamiche e assicurare alla giustizia chi ha causato questa drammatica perdita. Restate con noi per aggiornamenti continui su questa tragica vicenda.

Roma, 25 giu.(LaPresse) – Intervento della Polizia locale di Roma Capitale poco dopo la mezzanotte all’intersezione tra viale Kant e via Adriano Fiori per un incidente stradale avvenuto tra un’Alfa Romeo Giulietta e un motociclo Piaggio Beverly, il cui conducente, un uomo italiano di 35 anni, è deceduto sul posto in seguito allo scontro. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Incidenti stradali: 35enne muore in scontro auto-scooter a Roma, caccia al pirata

