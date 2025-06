Incidente tra Candiolo e Orbassano | bus privato carico di persone finisce fuori strada

Un episodio che ha scosso la tranquilla strada tra Candiolo e Orbassano, dove un bus privato, carico di viaggiatori, è finito fuori strada nel pomeriggio di martedì 24 giugno 2025. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, ma l’incidente ha sollevato numerosi interrogativi sulle cause. Sono intervenuti i soccorritori e le autorità competenti per chiarire la dinamica e garantire la sicurezza di tutti. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

Incidente stradale martedì 24 giugno 2025, lungo la strada provinciale 142 che unisce Candiolo a Orbassano. Nel pomeriggio, un bus privato carico di persone è finito fuori strada, per ragioni da accertare. Per fortuna, né l'autista né i passeggeri sono rimasti feriti.

