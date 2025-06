Incidente sulla statale 16 | scontro tra auto all' altezza di Palese

Un incidente sulla statale 16, nei pressi di Palese, ha causato un violento scontro tra due auto questa mattina, coinvolgendo anche due persone rimaste ferite. La collisione ha provocato pesanti rallentamenti e disagi al traffico in direzione sud, creando un momento di tensione sulla strada. Le autorità sono già intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza di tutti gli utenti. Restate aggiornati per ulteriori dettagli sul traffico e le condizioni delle persone coinvolte.

Un incidente si è verificato in mattinata sulla statale 16, all'altezza dei curvoni di Palese, in direzione sud. Nello scontro sono state coinvolte due autovetture e due persone sarebbero rimaste ferite. Il sinistro ha provocato disagi al traffico e rallentamenti, e il tratto interessato è. 🔗 Leggi su Baritoday.it

