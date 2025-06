Incidente sulla provinciale per Capena | scontro tra tre auto feriti gravi in ospedale

Un incidente drammatico sulla provinciale per Capena scuote la comunità: tre auto coinvolte in un violento scontro, lasciando tre persone gravemente ferite. L’incidente, avvenuto intorno alle 18.45 al chilometro 11, è ancora oggetto di indagine. La scena si è trasformata in un caos, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per salvare vite umane. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli su questa tragedia.

Intorno alle 18.45 all'altezza del chilometro 11 tre automobili si sono scontrate per cause ancora da accertare. Tre feriti gravi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

