Incidente sulla Palermo-Mazara tamponamento in galleria | due feriti e traffico in tilt

Un incidente sulla Palermo-Mazara ha causato un tamponamento in galleria, creando disagi e traffico in tilt questa mattina alle 7.30. Traffico congestionato e due feriti lievi, l'incidente si è verificato tra Sferracavallo e Isola delle Femmine, all’interno della prima galleria. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e ripristinare la circolazione. La situazione rimane critica, ma le autorità stanno lavorando per gestire al meglio la situazione.

Un tamponamento tra due auto si è verificato stamattina intorno alle 7.30 sulla Palermo-Mazara, all'interno della prima galleria, tra Sferracavallo e Isola delle Femmine, che si incontra nel percorso dal capoluogo verso l'aeroporto. Due persone sono rimaste lievemente ferite. Sul posto sono.

