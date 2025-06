incidente sul lavoro si ribalta con il muletto operaio grave in ospedale

Un grave incidente sul lavoro scuote Cislago: un operaio di 54 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese con l’elisoccorso. L’incidente, avvenuto durante le operazioni di carico e scarico, mette ancora una volta in evidenza i rischi insiti nel settore industriale. La comunità si stringe intorno alla famiglia mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

È stato trasportato in codice rosso all’ ospedale di Circolo di Varese con l’ elisoccorso l’operaio di 54 anni rimasto coinvolto in un grave infortunio sul lavoro a Cislago. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, intorno alle 12.30 in una ditta di via Raffaello, durante le operazioni di carico e scarico da un tir. Secondo una prima ricostruzione, il cinquantaquattrenne stava effettuando una manovra con il muletto quando il mezzo si è improvvisamente ribaltato. Sembra che le ruote anteriori del mezzo siano rimaste sospese nel vuoto tra le pedane utilizzate per la discesa dal camion, provocando in questo modo la perdita di equilibrio e il successivo capovolgimento del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it