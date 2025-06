Incidente sul lavoro in porto ferito giovane operaio

Un incidente sul lavoro scuote il porto di Ponte Carlo Canepa: un giovane operaio di circa 30 anni è rimasto ferito dopo essere caduto da una scala. Le indagini, condotte dagli ispettori del nucleo Psal dell'ASL, sono in corso per chiarire la dinamica di questa vicenda che ha destato preoccupazione tra i lavoratori e le autorità. La sicurezza sul lavoro torna al centro dell’attenzione, mentre si attende di scoprire come si svilupperanno gli accertamenti.

Indagini in corso da parte degli ispettori del nucleo Psal dell'Asl per fare luce sulla dinamica dell'incidente, in cui è rimasto ferito un operaio di circa 30 anni, caduto da una scala. L'allarme è scattato poco prima delle 9 di mercoledì 25 giugno 2025 in porto a ponte Carlo Canepa nella. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

