incidente stradale in galleria un morto e tre feriti alla spezia

Tragedia alla Spezia: un incidente devastante all’interno della galleria Marinasco della Variante Aurelia ha causato una vittima e tre feriti. Due auto si sono scontrate frontalmente, scatenando una catena di collisioni tra altre vetture e una moto. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha tentato di alleviare le conseguenze di un evento che scuote la comunità. La dinamica e gli eventuali responsabilità sono ancora al vaglio delle autorità.

Una persona è morta e tre sono rimaste ferite in un incidente all'interno della galleria Marinasco della Variante Aurelia, alla Spezia. Secondo la prima ricostruzione, due auto si sarebbero scontrate frontalmente all'interno della galleria, poi altre due vetture e una moto sarebbero sopraggiunte, schiantandosi a loro volta. Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario. A perdere la vita uno dei conducenti delle due auto che si sono scontrare frontalmente: si tratta di un 44enne. Altre tre persone sono state trasportate all'ospedale Sant'Andrea della Spezia: uno è in condizioni più gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it