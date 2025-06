Incidente mortale in galleria schianto tra più mezzi | la strada è stata chiusa

Grave incidente in galleria: un impatto devastante tra più mezzi sulla strada 232 ha causato un bilancio tragico, con una vittima e tre feriti. La strada è stata immediatamente chiusa, paralizzando il traffico e creando un caos difficile da contenere. Le autorità sono al lavoro per gestire l'emergenza e chiarire le cause di questa terribile tragedia, che ha colpito profondamente la comunità.

Un impatto devastante ha sconvolto la tranquillità del primo pomeriggio, coinvolgendo più veicoli in un incidente dalle conseguenze tragiche. Il bilancio, drammatico, parla di una vittima e tre feriti. Le autorità hanno disposto immediatamente la chiusura del tratto stradale in entrambe le direzioni, per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell'area, completamente paralizzata dal caos generato dallo schianto. Sul posto si sono precipitati in forze i soccorritori: ambulanze del 118 con automedica, i mezzi della Croce Rossa di due comuni vicini e della Pubblica Assistenza di Pignone.

