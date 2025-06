Incidente in via San Donato nello schianto coinvolta un’auto della polizia

Un incidente spettacolare scuote Bologna nella notte: una volante della polizia si scontra con una Lancia Ypsilon bianca all'incrocio tra via San Donato e via del Lavoro. Per fortuna, nessuno è rimasto gravemente ferito, ma l'accaduto solleva numerosi interrogativi sulla sicurezza stradale e le procedure di fermo. La dinamica dell’incidente sta facendo discutere la città e sollecita attenzione sulla prevenzione degli incidenti di questa entusiasmante serata.

Bologna, 25 giugno 2025 – Questa notte, intorno all’1, incidente spettacolare tra una volante della polizia e una Lancia Ypsilon bianca. Lo schianto è avvenuto all’incrocio tra via San Donato e via del Lavoro. Nessuna delle persone a bordo è rimasta gravemente ferita. La volante, dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, aveva a bordo un tunisino di 26 anni che era stato appena fermato, dopo che aveva rifiutato di esibire un valido documento di riconoscimento e aveva opposto resistenza agli operatori. Durante il trasporto in auto in Questura, quindi verso il centro, il tunisino ha incrementato le condotte moleste e ha iniziato a colpire gli interni dell'abitacolo con colpi e testate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente in via San Donato, nello schianto coinvolta un’auto della polizia

