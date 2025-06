Incidente in Tangenziale | scontro tra veicoli all' altezza di corso Regina traffico nel caos

Un incidente sulla Tangenziale Nord di Torino ha scatenato il caos nel traffico mattutino. All’altezza di corso Regina, un violento scontro tra auto e furgone ha creato una lunga coda di veicoli in direzione Milano. Mentre i soccorsi sono intervenuti sul posto, il traffico si è intensamente rallentato, lasciando gli automobilisti bloccati in attesa di chiarimenti e ripristino della circolazione. La situazione resta critica: ecco cosa sappiamo finora…

Incidente stradale lungo la Tangenziale Nord di Torino, nella mattinata di mercoledì 25 giugno 2025. In direzione Milano, un’auto e un furgone si sono scontrati all’altezza dello svincolo di corso Regina, sulla corsia di sorpasso. Il traffico sta subendo diversi rallentamenti. Due persone. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in Tangenziale: scontro tra veicoli all'altezza di corso Regina, traffico nel caos

