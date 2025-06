Incidente in moto | muore papà 37enne bimbo di 5 anni grave

Una tragedia scura e improvvisa scuote Acerra: un incidente stradale ha portato via un padre di 37 anni e lasciato il suo piccolo di 5 anni in condizioni disperate. La stradina di via si trasforma in un palcoscenico di dolore e speranza, mentre si cerca di capire come una tragica fatalitĂ possa aver cambiato per sempre le vite di una famiglia. Restiamo vicini e pronti a seguire gli sviluppi.

Restano gravissime le condizioni del bambino di 5 anni rimasto coinvolto nel drammatico incidente stradale avvenuto ad Acerra nel pomeriggio di lunedì 24 giugno. Il piccolo era in sella a una moto insieme al padre, Cuono Di Sena, 37 anni, deceduto sul colpo dopo l’impatto con un’automobile in via. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

