Incidente in moto durante allestimento del concerto dei Massive Attack | Giuseppe morto a 23 anni a Gorizia

Una triste tragedia scuote Gorizia: Giuseppe Ancora, giovane di 23 anni, perde la vita in un incidente durante il montaggio del concerto dei Massive Attack. Prova una moto elettrica e si schianta contro un palo, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e familiari. La sua passione e il suo sorriso verranno ricordati per sempre. Continua a leggere.

Prova la moto elettrica di un coetaneo e si schianta contro un palo: Giuseppe Ancora, 23 anni, originario di Ostuni e residente a Cordovado, è morto a Gorizia durante la pausa pranzo. Lavorava ai preparativi per il concerto dei Massive Attack. Inutili i soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

È cominciato da poco il concerto dei Massive Attack a Gorizia. Davvero numeroso il pubblico accorso in piazzale della Casa Rossa per il gruppo di Bristol, per l'unica tappa nel Nordest del loro nuovo tour. Dopo il "battesimo" di ieri, l'arena concerti ospita og Vai su Facebook

