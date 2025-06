Incidente domestico nel Salento | pensionato muore per le esalazioni di fumo

Una tragedia che ha sconvolto il Salento: ieri sera, nella periferia di Racale, un pensionato di 66 anni ha perso la vita a causa delle esalazioni di monossido di carbonio. Un incidente domestico che ricorda quanto sia importante la sicurezza negli ambienti interni. La comunità si stringe attorno alla famiglia di Tommaso Cimino, auspicando una maggiore attenzione per prevenire simili disgrazie.

