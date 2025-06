Incidente ad Alessandria della Rocca un' auto si ribalta dopo lo scontro con un fuoristrada e un furgone

Un grave incidente stradale si è verificato nel cuore di Alessandria della Rocca, coinvolgendo un furgone, un fuoristrada e un'auto che si è ribaltata. Per fortuna, gli occupanti sono usciti con lievi contusioni, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti. Carabinieri e soccorritori sono intervenuti prontamente per mettere in sicurezza la zona e accertare le cause dello scontro. La vicenda mette in evidenza l’importanza della prudenza alla guida.

Incidente stradale con tre veicoli coinvolti in via Nazionale, nel centro di Alessandria della Rocca, A scontrarsi un furgone, un fuoristrada e un'automobile che si è ribaltata. Gli occupanti dei mezzi hanno riportato solo lievi contusioni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i.

