Incidente a Settimo Milanese ragazzo investito | è grave

Un tragico episodio si è verificato questa mattina a Settimo Milanese, dove un giovane di 23 anni è stato coinvolto in un grave investimento stradale. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente critiche, generando grande preoccupazione tra i residenti e le autorità. La chiamata ai soccorsi alle prime luci dell'alba ha scosso la comunità, che ora aspetta risposte e spera in un esito positivo. Continueremo a seguire gli sviluppi di questa drammatica vicenda.

Drammatico incidente nella mattina di mercoledì 25 giugno a Settimo Milanese. Un ragazzo di 23 anni è stato investito. Le sue condizioni sarebbero particolarmente gravi. La chiamata ai soccorsi La telefonata al 118 è stata effettuata intorno alle 7.30, per un incidente in via Romoli Reiss. 🔗 Leggi su Milanotoday.it