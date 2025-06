Incidente a Sermide e Felonica auto finisce contro la recinzione di una casa | grave 29enne

Un brutto incidente ha scosso Sermide e Felonica, lasciando dietro di sé una scena di emergenza e preoccupazione. Nella notte tra martedì e mercoledì, un giovane di 29 anni ha perso il controllo della sua auto, finendo contro una recinzione e danneggiando anche un tubo del gas. La gravità delle ferite e i dettagli dell’intervento restano sotto stretto riserbo, ma la vicenda evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza alla guida.

Sermide e Felonica (Mantova), 25 giugno 2025 – Grave incidente, nella notte tra martedì e mercoledì, a Sermide e Felonica, nel Mantovano. Poco prima dell’una, sulla Sp.35. sul tratto che prende il nome di via San Giovanni, un ragazzo di 29 anni, residente a Fiacrolo (Rovigo), alla guida della sua Bmw è finito contro la recinzione di un’abitazione, danneggiando anche un tubo della rete del gas. L’allarme è stato dato immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 e l’eliambulanza che ha tarsportato il conducente del veicolo all’ospedale civile di Brescia in codice rosso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente a Sermide e Felonica, auto finisce contro la recinzione di una casa: grave 29enne

In questa notizia si parla di: sermide - felonica - incidente - recinzione

