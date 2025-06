Incidente a Roma pirata della strada uccide scooterista e scappa abbandonandolo a terra

Un tragico incidente a Roma ha sconvolto la città: un pirata della strada ha travolto e ucciso un giovane scooterista di 35 anni, abbandonandolo sul selciato. La notte tra il 24 e il 25 giugno, tra viale Kant e via Adriano Fiori, si è consumata questa drammatica vicenda, lasciando tutti senza parole. Le autorità del VII distretto stanno lavorando intensamente per fare luce su quanto accaduto e assicurare giustizia.

Uno scooterista di 35 anni è stato travolto e ucciso da un pirata della strada che, dopo l'incidente, lo ha lasciato esanime sull'asfalto. È quanto successo poco dopo la mezzanotte tra il 24 e il 25 giugno a Roma, tra viale Kant e via Adriano Fiori. A indagare sul caso ci sono gli agenti del VII. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Incidente a Roma, pirata della strada uccide scooterista e scappa abbandonandolo a terra

In questa notizia si parla di: incidente - roma - pirata - strada

Incidente a Porta Maggiore, pirata della strada travolge monopattino con a bordo due turisti: un morto e un ferito - tragico incidente stradale avvenuto a Porta Maggiore, dove un pirata della strada ha colpito un monopattino, causando la morte di un turista spagnolo di 36 anni e ferendo gravemente un altro giovane di 26 anni.

Incidente a Talenti, motociclista travolta da un’auto pirata: “Chi ha visto mi aiuti” https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/06/03/news/talenti_incidente_viale_tirreno_moto_auto_pirata-424644830/?rss&ref=twhl… Vai su X

Incidente in via Mattei, morto il centauro sbalzato contro il parabrezza di un fuoristrada VIDEO Vai su Facebook

Incidente a Roma, pirata della strada uccide scooterista e scappa abbandonandolo a terra; Roma, investe e uccide un pedone ma poi chiede i danni: preso pirata della strada; Roma, provoca un incidente a Porta Maggiore e fugge: l'auto del pirata trovata dai vigili urbani. Morto uno spagnolo.

Roma, incidente tra auto e moto a viale Kant: morto motociclista, il conducente fugge lasciandolo a terra. Caccia al pirata della strada - Scontro mortale tra un'auto e una moto nella notte in viale Kant, a Roma: il conducente dell’autovettura subito dopo l'impatto è fuggito lasciando a terra motociclista, un ... Lo riporta msn.com

Incidente a San Basilio: pedone travolto e ucciso da un pirata della strada in via Arquata del Tronto - RomaToday - L'incidente stradale è avvenuto intorno alle 7:00 di martedì 6 maggio in via Arquata del Tronto. Si legge su romatoday.it