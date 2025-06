Inchiesta internazionale sull’oro illecito citata un' azienda aretina | Noi estranei ai fatti

In un contesto globale sempre più attento alla trasparenza e alla legalità, un'inchiesta internazionale ha citato un'azienda aretina coinvolta in questioni di oro illecito. Noi, tuttavia, rimaniamo estranei a qualsiasi fatto illecito, auspicando un maggiore supporto da parte di governi e autorità per tracciare con certezza l'origine dell'oro e garantire un mercato più etico e sicuro.

"Identificare al 100% l'origine dell'oro rimane una sfida complessa per la quale auspichiamo un maggiore supporto da parte dei governi, delle autorità e degli organismi internazionali del settore. Tali soggetti, disponendo di informazioni privilegiate e accesso diretto a fonti ufficiali. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Inchiesta internazionale sull’oro illecito, citata un'azienda aretina: "Noi estranei ai fatti"

