Inchiesta Guardia di Finanza | interdittiva per presidente Ordine commercialisti Napoli

Un’inedita operazione delle forze dell’ordine scuote il mondo dei professionisti napoletani: la Guardia di Finanza ha emesso un’ordinanza interdittiva nei confronti del presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli, Eraldo Turi, e di altri coinvolti. Questa decisione, presa nel corso di un’indagine complessa coordinata dal procuratore Marco Del Gaudio, mette in discussione l'integrità e la trasparenza di figure di rilievo nella città. La vicenda segue un clima di attenzione crescente alla legalità nel settore.

Tempo di lettura: < 1 minuto Figura anche Eraldo Turi, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Napoli, tra i destinatari delle misure di interdizione dall’esercitare l’attività d’impresa e dall’assumere uffici direttivi, della durata di un anno, emessi dal gip di Nola nell’ambito di una indagine del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli coordinata dall’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Marco Del Gaudio. Le misure interdittive riguardano Antonio Di Vincenzo, presidente del Cda di Original Marines spa, (ex Imap srl) dall’8 agosto 2017; Francesco Di Vincenzo, consigliere di amministrazione dal 13 luglio 2017 al 14 luglio 2020; Giovanni Di Fiandra, consigliere di amministrazione e procuratore speciale e direttore finanziario dal primo agosto 2017; Lorenzo Pera, presidente del Cda fino al 13 luglio 2017 e dall’8 agosto 2017 nella veste di consigliere di amministrazione; Elena Pera, consigliera di amministrazione dal 13 luglio 2017; Gianfranco De Rosa, presidente del collegio sindacale dal 3 giugno 2014; e Claudia Ferrante, con Eraldo Turi, entrambi componenti del collegio sindacale dal 5 luglio 2017. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Inchiesta Guardia di Finanza: interdittiva per presidente Ordine commercialisti Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - guardia - finanza - presidente

Ballotta mette in guardia Inter e Napoli: «Lotta Scudetto? Sia Lazio che Parma se la giocheranno» - Marco Ballotta, ex portiere, ha lanciato un avvertimento a Inter e Napoli in vista delle cruciali sfide con Lazio e Parma.

Una vasta operazione condotta dal Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Napoli ha portato alla luce un’enorme rete IPTV illegale, nota come “Italia TV”, che operava indisturbata dal cuore della periferia nord di Napoli. Questa piattaforma era riuscita ad ac Vai su Facebook

#GdiF #Napoli: eseguite misure cautelari personali e reali nei confronti di 6 soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere, abusiva attività finanziaria, truffa e autoriciclaggio. #NoiconVoi Vai su X

Sicurezza, Guardia di Finanza, Polizia e Dda di Napoli arrestano una banda di 28 narcotrafficanti; Guardia di Finanza, Francesco Greco neo comandante interregionale Sud FOTO/VIDEO; Napoli: Truffa sui crediti d’imposta. Guardia di Finanza, eseguito sequestro preventivo per un valore di 347 milioni di euro nei confronti di 39 società tra Napoli e Caserta.

Napoli, sequestrata la pizzeria dal Presidente: «Così finanziava il clan Contini» - Il Mattino - Napoli, sequestrata la pizzeria dal Presidente: «Così finanziava il clan Contini» Le indagini del nucleo di polizia economico- Secondo ilmattino.it

Guardia di finanza a Napoli, cybercrime e evasione: allarme in Campania - Dal contrasto alle truffe e all’evasione fiscale al controllo della spesa pubblica, dalla lotta al narcotraffico e alle vecchie e nuove mafie al controllo del territorio. Segnala ilmattino.it