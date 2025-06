Incendio sui Monti Tifatini | tornano i roghi estivi sulla fascia collinare | FOTO

Incendio sui Monti Tifatini: tornano i roghi estivi sulla fascia collinare alle spalle di Caserta. Una vasta chiazza di fumo e fiamme ha spezzato il silenzio di questa calda giornata, richiamando l’attenzione di residenti e autorità. Le prime notizie parlano di un incendio che si è rapidamente diffuso, mettendo in allarme la comunità locale e richiedendo un tempestivo intervento. La lotta contro il fuoco è appena iniziata, ma le preoccupazioni aumentano...

Un vasto incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 26 giugno, sui Monti Tifatini, nella fascia collinare alle spalle del centro abitato di Caserta. Le prime segnalazioni sono giunte poco dopo le 11:00, quando una densa colonna di fumo ha cominciato a levarsi dai boschi ed è. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Ancora pennacchi di fumo: incendio sulla fascia collinare.

Incendio sui Monti Tifatini nel Casertano, arrestato piromane recidivo - E' stato individuato ed arrestato dalla polizia l'uomo responsabile dell'incendio appiccato sui Monti Tifatini, in provincia di Caserta.

Caserta, arrestato il piromane dei Monti Tifatini - L'uomo, individuato mentre alimentava il fuoco con delle sterpaglie, è stato rintracciato in prossimità ...