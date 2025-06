Incendio notturno a Sesto San Giovanni | ritrovato un corpo carbonizzato in un’auto

Una notte drammatica a Sesto San Giovanni, dove un incendio devastante ha annerito tre auto nel parcheggio di via Bandiera. Le fiamme, scatenate martedì 24 giugno, hanno lasciato dietro di sé non solo distruzione, ma anche un inquietante ritrovamento: un corpo carbonizzato all’interno di un veicolo. La comunità è sotto shock e le indagini sono in corsa per chiarire le cause di questa tragedia. Restate aggiornati su DayItalianews per scoprire cosa si nasconde dietro questa inquietante vicenda.

Tre vetture distrutte dalle fiamme in un parcheggio di via Bandiera. Un violento incendio ha distrutto tre automobili nella serata di martedì 24 giugno a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 22, quando un rogo è divampato in un parcheggio di via Fratelli Bandiera. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno fatto una terribile scoperta: all'interno di una delle vetture era presente un corpo senza vita, completamente carbonizzato, seduto al posto di guida. La segnalazione dei carabinieri e l'intervento dei vigili del fuoco.

