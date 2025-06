Incendio in una palazzina sulla Prenestina un ferito e 10 intossicati | edificio evacuato

Una notte di paura e coraggio a Roma. Un violento incendio scoppiato in una palazzina sulla Prenestina ha richiesto l’evacuazione di decine di residenti, lasciando un ferito e 10 persone intossicate. Le fiamme hanno minacciato la sicurezza dell’intera comunità, ma grazie all’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, si è riusciti a mettere in salvo molte vite. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica notte.

Grave incendio la scorsa notte in zona Prenestina a Roma: un palazzo è stato evacuato dopo che un appartamento ha preso fuoco, con le fiamme che si sono diffuse nelle altre abitazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

