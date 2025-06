Incendio devasta canneti e sfiora agriturismo | in azione pompieri e Protezione civile

Un vasto incendio nelle campagne di Torre Santa Susanna ha devastato canneti e minacciato un agriturismo, mettendo in allerta emergenza. In azione, vigili del fuoco e protezione civile lavorano instancabilmente per contenere le fiamme e tutelare le abitazioni e l’ambiente circostante. La lotta contro il fuoco prosegue senza sosta, mentre le autorità invitano alla massima prudenza e collaborazione per prevenire ulteriori danni.

TORRE SANTA SUSANNA – Partito nei pressi di una fabbrica abbandonata, si è esteso fino ad avvicinarsi a un agriturismo. Nelle campagne di Torre Santa Susanna si è sviluppato uno dei fronti piĂą caldi di un'altra giornata segnata dagli incendi. I vigili del fuoco e i volontari della Protezione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

