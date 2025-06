Incendio auto all' alba | secondo attentato ai danni di un avvocato

Un nuovo inquietante episodio scuote Cellino San Marco: un incendio doloso ha distrutto l'auto di un avvocato, segnando il secondo attentato nei suoi confronti. La Mercedes, parcheggiata in via Cavour vicino a casa sua, è stata avvolta dalle fiamme, lasciando dietro sé un clima di paura e sospetti. Un atto che solleva interrogativi sulla sicurezza e sulla serenità di questa comunità . La vicenda continua a svilupparsi, e le indagini sono in corso per far luce su questo inquietante episodio.

CELLINO SAN MARCO - Nuovo attentato incendiario ai danni di un avvocato di Cellino San Marco: distruttta la sua auto. Si tratta di una Mercedes, era parcheggiata in via Cavour davanti al civico 21 poco distante dalla sua abitazione nei pressi di piazza Aldo Moro. Le fiamme hanno danneggiato. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Incendio auto all'alba: secondo attentato ai danni di un avvocato

