Una notte drammatica a Ponsacco: le fiamme hanno avvolto il Palazzo rosa, alimentate da un cumulo di rifiuti abbandonati. Il rogo, scaturito poco prima delle 21, ha scatenato una nube di fumo densa e un’aria irrespirabile, mettendo in allerta cittadini e autorità . Sul posto vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per chiarire le cause, mentre il sindaco Gabriele Gasperini si impegna a garantire sicurezza e ricostruzione.

Ponsacco, 25 giugno 2025 – La notte di lunedì a Ponsacco è iniziata con l’incendio dei rifiuti abbandonati in un resede del Palazzo rosa di via Rospicciano. Fiamme altissime, fumo e aria irrespirabile in tutta la zona. Il rogo è divampato, per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco e dei carabinieri, pochi minuti prima delle 21. Il sindaco Gabriele Gasperini, subito informato dell’accaduto, ha seguito da vicino la situazione e ieri mattina ha immediatamente preso contatti con la prefettura di Pisa e chiesto un incontro al prefetto Maria Luisa D’Alessandro per affrontare, ancora una volta, l’emergenza Palazzo rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio al Palazzo rosa, in fiamme cumulo di rifiuti abbandonati in un resede

