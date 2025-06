Incendio a Tor Sapienza fiamme in un appartamento | un ferito e 10 persone intossicate

Una notte di paura a Tor Sapienza, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha messo a soqquadro la tranquilla comunità. Le fiamme, originate nella camera da letto, si sono propagate velocemente, coinvolgendo le scale e mettendo in pericolo tutti gli abitanti del palazzo. Un ferito e dieci persone intossicate sono il tragico bilancio di questa drammatica emergenza. La sicurezza e la solidarietà sono ora più che mai essenziali per affrontare questa crisi.

Paura nella notte a Tor Sapienza. Un incendio è divampato la notte scorsa in un appartamento al primo piano, all'interno di una palazzina di cinque, in via Casali del Drago, a Roma. Il rogo è partito dalla camera da letto e le fiamme si sono poi propagate per le scale, coinvolgendo anche altri. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: sapienza - fiamme - appartamento - incendio

Roma, incendio di notte in un appartamento a Tor Sapienza: dieci intossicati; Incendio in appartamento a Roma in zona Balduina: morta una donna di 84 anni, evacuato l'edificio; Incendio a Tor Sapienza: fiamme nella baraccopoli abusiva. Alta colonna di fumo nero a Roma est.

Roma: incendio di notte in un appartamento a Tor Sapienza, dieci intossicati - I soccorritori sono arrivati in forze: in salvo alcuni condomini accompagnati in strada dai ... Riporta roma.corriere.it

Incendio in una palazzina sulla Prenestina, un ferito e 10 intossicati: edificio evacuato - Grave incendio la scorsa notte in zona Prenestina a Roma: un palazzo è stato evacuato dopo che un appartamento ha preso fuoco, con le fiamme che si sono ... Come scrive fanpage.it