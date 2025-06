Incendio a Sesto San Giovanni tre auto carbonizzate dalle fiamme | dentro c'è il cadavere di un uomo

Un incendio devastante ha scatenato il panico a Sesto San Giovanni, lasciando tre auto carbonizzate e un inquietante ritrovamento all’interno del parcheggio di via Fratelli Bandiera. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa tragedia, mantenendo aperte tutte le ipotesi. La comunità è in allerta, desiderosa di fare luce su quanto accaduto e garantire sicurezza e giustizia. Continua a leggere per scoprire gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Il rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera. I carabinieri indagano sull'episodio: non si esclude al momento nessuna ipotesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

