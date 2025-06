Incendio a Sesto San Giovanni auto in fiamme e un corpo carbonizzato all'interno | scoperta l'identità dell'uomo

Un drammatico incendio ha sconvolto Sesto San Giovanni, rivelando un raccapricciante scoperta: il corpo carbonizzato di un uomo all’interno di un’auto in fiamme. La vittima, identificata come C.R., ex vigile del fuoco sospeso, solleva numerosi interrogativi sul motivo e le circostanze di questa tragica vicenda. La comunità è sotto shock e le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto. Continua a leggere.

Ieri sera è divampato un incendio nel parcheggio di via Fratelli Bandiera a Sesto San Giovanni (Milano). All'interno di una delle tre auto a fuoco è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, si tratterebbe di C.R., vigile del fuoco classe 1981 che prestava servizio nel distaccamento del Comune, ma dal quale era stato sospeso poco tempo fa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

