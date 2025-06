Incendio a Oregina | appartamento inagibile

Un incendio devastante ha colpito un appartamento in via Paolo della Cella, Oregina, martedì 24 giugno, lasciando l’immobile inagibile. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente con un'équipe numerosa, hanno spento le fiamme che si erano sviluppate in una camera da letto, generando fumo e temperature elevatissime. La comunità resta in attesa di ulteriori dettagli sulle cause e sulle possibili conseguenze di questo incidente che ha scosso la zona.

Risulta inagibile l'appartamento di via Paolo della Cella coinvolto da un incendio nella tarda serata di martedì 24 giugno, lo comunicano i vigili del fuoco che sono intervenuti in massa a Oregina per il rogo che si era sviluppato in una camera da letto, generando un denso fumo e temperature.

Oregina, incendio in un appartamento nella notte: intervento dei vigili del fuoco - Altro che falò di San Giovanni Battista, paura nella serata di martedì 24 giugno nel quartiere di Oregina, a Genova, dove poco prima delle 23 si è sviluppato un incendio in un appartamento. msn.com scrive

Incendio in una casa a Oregina, via della Cella chiusa un paio d’ore - Genova – Paura ieri sera, attorno alle 22:30, nel quartiere genovese di Oregina, dove è divampato un incendio che ha interessato un appartamento di via della Cella. Segnala ilsecoloxix.it