Incendi boschivi scatta il codice giallo | a Rimini 9 punti di avvistamento e 137 volontari

caldo intenso e le alte temperature aumentano il rischio di incendi boschivi, mettendo a dura prova la sicurezza delle nostre aree verdi. A Rimini, con 9 punti di avvistamento e 137 volontari in azione, l’allerta è alta: la prevenzione diventa una priorità . Rimanere vigili e rispettare le indicazioni è fondamentale per proteggere il patrimonio naturalistico e la comunità . La tutela dell’ambiente dipende anche da noi.

L’ondata di grande caldo che sta attraversando anche la nostra regione ha dato il via, da lunedì 23 giugno, alla fase di attenzione per incendi boschivi in tutte le province dell’Emilia-Romagna. Fino al 14 settembre sarĂ dunque attivo il codice giallo su tutto il territorio regionale. Il. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

