Inaugurate le tre nuove Case dell' acqua a Ina Casa Gaiofana e Celle Dal 2011 erogati 25 milioni di litri

Inaugurate le tre nuove case dell'acqua a Ina Casa, Gaiofana e Celle, portando un tocco di sostenibilità e comodità alle comunità locali. Dal 2011, queste strutture hanno già erogato oltre 25 milioni di litri, contribuendo a ridurre l'uso di bottiglie di plastica monouso e promuovendo uno stile di vita più green. Sono stati ufficialmente aperti oggi, 25 giugno, alla presenza dell'assessora Anna Montini. Queste nuove casine rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile e consapevole.

Sono state inaugurate ufficialmente oggi, 25 giugno, alla presenza dell'assessora all'Ambiente Anna Montini, le tre nuove casine dell’acqua installate a Gaiofana, in via Freud, alle Celle, all’incrocio tra via Emilia e via delle Piante, e nel quartiere Ina Casa, nel Largo Bordoni. Tre nuovi punti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

