Inaugura Orazio in Tibet il museo dedicato al frate che da Pennabilli ha creato un ponte con l' Oriente

Il 21 giugno scorso, Pennabilli ha celebrato un momento storico con l’inaugurazione di “Orazio in Tibet,” un museo dedicato al frate cappuccino che, partendo da Pennabilli, ha costruito un ponte tra culture e continenti. Questo percorso museale narra la straordinaria avventura di Fra Orazio nella prima metà del ’700, unendo storia, fede e scoperte. Un evento che rafforza il legame tra il nostro passato e l’affascinante mondo orientale, invitando tutti a scoprire questa affascinante testimonianza di incontro e dialogo.

È stato inaugurato il 21 giugno scorso, a Pennabilli, “Orazio in Tibet” percorso museale dedicato alla storia e al mondo di Fra Orazio da Pennabilli, missionario cappuccino in Tibet nella prima metà del ’700. La giornata d’inaugurazione ha visto la presenza di numerosi ospiti, come Mieko Namiki. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: orazio - tibet - pennabilli - dedicato

Il 21 giugno alle ore 17 l'Associazione Orazio in Tibet, l'Associazione Italia-Tibet, l'Unione Buddhista Italiana inaugurano il museo dedicato a Orazio della Penna, in occasione del novantesimo compleanno di S.S. il Dalai Lama e a venti anni dalla visita del Dal Vai su Facebook

Pennabilli ritrova il ritratto di padre Olivieri e gli dedica un museo; Pennabilli, l'officina dismessa diventa un museo dedicato a Fra' Olivieri e al Tibet; Il ritratto “vera effigie” di Fra’ Orazio Olivieri da Pennabilli svelato al pubblico.

A Pennabilli inaugurato “Orazio in Tibet”, spazio museale di incontro tra culture e fedi diverse - Inaugurato a Pennabilli “Orazio in Tibet” percorso museale dedicato alla storia e al mondo di Fra Orazio da Pennabilli, missionario Cappuccino in Tibet nella prima metà del ‘700. chiamamicitta.it scrive

Il frate che arrivò in Tibet. Storia di un ritratto perduto e ritrovato - Era tornato a salutare la madre, nel 1738, a Pennabilli, da dove mancava da venticinque anni. Come scrive pangea.news