In vacanza con i genitori annega Luca Ferro il ricordo nella prima messa al Duomo

Durante una vacanza in Spagna, un drammatico incidente ha stravolto la serenità di una famiglia. Luca Ferro, 38 anni, originario di Chioggia, ha perso la vita sulla spiaggia di Santa María del Mar a Cadice. La sua tragica scomparsa, condivisa dal "Diario de Cadiz", ha lasciato un vuoto profondo tra i suoi cari. Ricordiamo Luca non solo come un uomo amato, ma anche come simbolo di quanto preziosa sia ogni attimo con chi ci sta vicino.

«Un uomo ha perso la vita sulla spiaggia di Santa María del Mar a Cadice. Si tratta di un italiano di 38 anni». Il "Diario de Cadiz" quotidiano on line della località a sud-ovest della Spagna, aveva diffuso la notizia della morte di Luca Ferro, 38 anni di Ca'Lino a Chioggia, lunedì, la sera.

Chioggia in lutto per la scomparsa di Luca Ferro. Il 38enne originario di Ca’ Lino è tragicamente deceduto a Cadice, in Spagna, durante una vacanza con i genitori. Luca era molto conosciuto e amato in città per il suo carattere solare e la gentilezza. #Chi Vai su Facebook

