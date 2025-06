In un ex mobilificio di Roma sarà costruita una moschea | i lavori finiranno entro il 2025

Roma si appresta a cambiare volto con l’imminente realizzazione di una nuova moschea in piazza delle Camelie, all’interno di un ex mobilificio. Un progetto atteso da quasi vent’anni, che trasformerà una storica sede in un centro di cultura e spiritualità, segnando un importante passo avanti per la comunità. I lavori, iniziati da poco, si concluderanno entro il 2025, aprendo un capitolo di integrazione e dialogo nella capitale.

Roma avrà una nuova moschea. Nascerà in piazza delle Camelie, nella palazzina di quattro piani che un tempo ospitava il mobilificio di famiglia di Stefano Gaggioli, già parlamentare di Alleanza Nazionale durante il primo governo Berlusconi. Di questo intervento si parla da quasi vent’anni. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: mobilificio - roma - moschea - sarà

