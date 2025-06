In un bar si somministrava alcol ai minori | controlli nel segno della movida sicura

In un'estate che promette divertimento responsabile, le forze dell'ordine di Ostuni rafforzano i controlli per garantire una movida sicura e rispettosa delle regole. Durante un'ispezione, √® stato scoperto un grave episodio: il titolare di un bar somministrava alcol a tre minorenni. Non solo, l'occasione ha portato alla luce altre irregolarit√† che mettono in discussione la tutela dei pi√Ļ giovani, ribadendo l'importanza di vigilare e agire contro ogni forma di illecito.

OSTUNI - L'estate 2025 si è affacciata da qualche giorno e i controlli interforze, nel Brindisino, hanno dato i loro frutti per una "movida sicura". Durante un controllo in un bar di Ostuni, il titolare è stato sorpreso mentre somministrava alcolici a tre minori. Non solo: nell'occasione, il.

