In Serbia dilagano le proteste gli studenti in piazza contro il governo chiedono di tornare immediatamente alle urne

In Serbia, le piazze si riempiono di studenti determinati a cambiare il corso del proprio futuro. In un momento di crisi istituzionale senza precedenti, la loro voce si fa sentire forte e chiara, chiedendo immediato scioglimento del Parlamento e nuove elezioni. Attraverso una lettera aperta, questi giovani protagonisti intendono mobilitare l’opinione pubblica e preparare il terreno per la grande manifestazione di sabato 28 giugno a Belgrado, perché il cambiamento è ormai urgente.

In un clima di crescente tensione politica, gli studenti della Serbia scendono in piazza e chiedono con forza lo scioglimento del Parlamento e la convocazione di elezioni anticipate. La protesta si inserisce nel cuore della piĂą grave crisi istituzionale vissuta dal Paese negli ultimi decenni, e punta a mobilitare l'opinione pubblica in vista della grande manifestazione prevista per sabato 28 giugno nella capitale. Attraverso una lettera aperta indirizzata al governo e diffusa sui social, in particolare su Instagram, gli studenti reclamano l'invio di una proposta formale al presidente della Repubblica per lo scioglimento dell'Assemblea nazionale, chiedendo il rispetto della Costituzione serba e una tornata elettorale straordinaria entro la data indicata.

