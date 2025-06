In scena Radici in movimento a conclusione di un progetto promosso da Civiform | protagonisti i minori stranieri non accompagnati

In scena Radici in Movimento: un progetto emozionante promosso da Civiform, che ha visto protagonisti i minori stranieri non accompagnati di Opicina. Dopo due anni di impegno e crescita, questa iniziativa finanziata da “Con i bambini Impresa sociale” si conclude con un momento di celebrazione e riflessione. L’obiettivo? valorizzare le storie, le capacità e il futuro di giovani che sfidano ogni barriera. Un applauso a chi fa della solidarietà la propria forza!

TRIESTE - I minori stranieri non accompagnati in scena a Opicina. A conclusione di un progetto finanziato da “Con i bambini Impresa sociale”, fondo per il contrasto della povertĂ educativa minorile, che per due anni ha coinvolto alcune comunitĂ di Trieste che accolgono minori stranieri non. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

